دمشق-سانا

أكدت الهيئتان التنسيقيتان السورية والروسية عودة المهجرين والنازحين أولوية وطنية للحكومة السورية التي تبذل في سبيل ذلك أقصى ما يمكن من جهود وبمساعدة من روسيا.

وبينت الهيئتان في بيان بختام اجتماعهما الدوري المشترك إن العمل الدؤوب الذي تقوم به الدولة السورية لإعادة الأمن والاستقرار وإصلاح البنية التحتية أتاح إمكانية تفعيل العمل في إعادة المهجرين إلى أماكن إقامتهم الدائمة.

وأوضح البيان أن الغرب يستثمر مبالغ طائلة في البرامج الرامية إلى دعم الإرهابيين وهو ما يمنع فعلياً عودة المهجرين.

ولفت البيان إلى أن سياسات الدول الغربية المتعلقة بالأزمة في سورية قمة النفاق في ظل استمرار فرضها للإجراءات القسرية أحادية الجانب واحتلالها أراضي دولة ذات سيادة.

وحذرت الهيئتان من أن النشر الواسع لأخبار كاذبة حول الوضع في سورية هدفه ترهيب السوريين وإجبارهم على تأجيل عودتهم إلى وطنهم .

يتبع…