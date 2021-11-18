عبد اللهيان: هدفنا رفع الحظر الأميركي غير القانوني

طهران-سانا

جدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان التأكيد على أن الهدف من مشاركة إيران النشطة في المحادثات النووية المقبلة في فيينا هو رفع الحظر الأميركي غير القانوني المفروض عليها.

وقال عبد اللهيان في محادثات هاتفية مع وزير الخارجية البولندي زبيغنيف راو “إن جميع الأطراف المشاركة توصلت إلى تفاهم مشترك على أن الولايات المتحدة هي المسبب الرئيسي للوضع الراهن فيما يخص وضع الاتفاق النووي بين إيران والمجموعة الدولية”.

وفي إشارة إلى الأزمة الإنسانية في اليمن ودعم إيران للسلام شدد عبد اللهيان على عدم وجود حل عسكري للأزمة اليمنية داعياً إلى رفع الحصار عن الشعب اليمني وإنهاء الحرب التي تشن عليه.

ووصف عبد اللهيان بعض مجالات التعاون وخاصة الدبلوماسية والبرلمانية والثقافية والعلمية بين إيران وبولندا بالجيدة مشيراً إلى المستوى غير الكافي للعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين ما يستدعي مزيداً من التعاون بين القطاع الخاص فيهما.

من جانبه أعرب وزير الخارجية البولندي عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات مع إيران بشكل أكبر.