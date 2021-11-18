أنشطة فنية ورياضية في مهرجان (تشرين الرياضي) بحمص

حمص-سانا

بمشاركة أكثر من 700 طفل من مدرستي الفارعة الشيبانية والشهيد عماد الدين اليوسف في محافظة حمص أقام فرع منظمة طلائع البعث اليوم مهرجان (تشرين الرياضي).

وتضمن المهرجان الذي تم تنظيمه بمناسبة ذكرى الحركة التصحيحية في صالة الملعب البلدي بمدينة حمص وفق القائمين عليه، أنشطة (تيلي ماتش) ولوحات راقصة وغنائية إضافة إلى فقرات منوعة.

وأشار خالد جنيات أمين فرع المنظمة في تصريح لمراسلة سانا إلى أن المهرجان يهدف إلى تعزيز المهارة والحس الحركي لدى الأطفال وإن فقرات (تيلي ماتش) تعلمهم روح التعاون فيما بينهم وتحسن لياقتهم البدنية وعلاقاتهم الاجتماعية.

عزة الأمين مديرة مدرسة الفارعة الشيبانية لفتت إلى أن (تيلي ماتش) نشاط سنوي يقام في المدرسة ويحمل أهدافاً رياضية وتربوية ويعزز قيم التعاون بين الأطفال ويقوم به فريق تم إنشاؤه منذ عام 1989 لمؤسسة الرياضي مروان الأمين المحاضر الدولي بألعاب القوى وأول من أدخل الـ (تيلي ماتش) إلى سورية لدور هذه الألعاب بإحياء النشاط والحيوية لدى الأطفال.

المدربة منار ذكية أشارت إلى أهمية تعزيز مهارات الطفل في مختلف الرياضات بينما لفتت مدربة الرقص وردة بدران إلى أن منظمة الطلائع تتيح المجال أمام الأطفال للتعبير عن مواهبهم في مختلف المناسبات وتعزيز مهاراتهم بمختلف المجالات.

لارا أحمد