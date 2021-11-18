افتتاح مركز لتعليم اللغة الروسية في درعا

درعا-سانا

في إطار فعاليات الاجتماع السوري الروسي المشترك لمتابعة أعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين تم اليوم افتتاح مركز لتعليم اللغة الروسية في مدرسة الشهيد اسماعيل أبو نبوت بمدينة درعا.

وذكر اللواء البحري فاديم كوليت نائب مدير مركز التنسيق الروسي في حميميم في كلمة له خلال الافتتاح “أن عددا كبيراً من الأطفال يتعلمون اللغة الروسية وسيتم دعم المركز بالتجهيزات الحاسوبية والمراجع الأدبية لتعلم اللغة الروسية” معرباً عن شكره للمجموعة التي بادرت في إنشاء هذا المركز بما يخدم الشعب السوري.

المسؤولة عن مركز تعليم اللغة الروسية اكسانا غنيم أوضحت أن تعلم اللغة الروسية مسالة مهمة لتعميق العلاقات الثقافية والتاريخية بين الشعبين مبينة أن المركز سيوفر المكان المناسب لممارسة الهوايات في مجال الشعر والفنون والرسم.

مدير التربية المساعد لشؤون الثانوي ابتسام الصمادي أوضحت أن افتتاح المركز بداية طريق للانتقال إلى الدعم الثقافي والفكري بما يخدم عملية إعادة بناء سورية.

وتم على هامش افتتاح المركز تقديم عروض فنية وإلقاء قصائد شعرية باللغة الروسية قدمها مجموعة من طلاب مدارس درعا كتعبير عن عمق العلاقات السورية الروسية.