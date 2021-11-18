لقاء شعري في كلية العلوم بجامعة البعث

حمص-سانا

استضافت كلية العلوم في جامعة البعث اليوم لقاءً شعرياً تناول فيه الشعراء المشاركون قضايا حب الوطن والمجتمع والعاطفة.

وافتتح اللقاء الشاعر ابراهيم الهاشم بقصيدة حملت عنوان (قدوة) تحدث فيها عن حب الوطن بينما تناول في قصيدته (الشرق) عادات المجتمع الشرقي ليرصد في قصيدته (جلسة مع البحر) بعض المشاعر التي تنتاب الإنسان أمام البحر مختتماً مشاركته بقصيدة (تراتيل لأهرامات فيروز) والتي أهداها لأسطورة الفن فيروز بعيد ميلادها.

وتنقلت قصائد الشاعر أحمد باشا (تشرين) و(فقراء) و(في حضرة الحنين) بين أمجاد حرب تشرين التحريرية والحركة التصحيحية وآثار الحرب الإرهابية على سورية ومشاعر الحب والغزل.

واختتم اللقاء الشاعر حيدر معروف والذي تنوعت قصائده بين الحب من منظور فلسفي والشعر الوجداني بين الحكمة والفلسفة.