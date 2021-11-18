بوتين: على الدبلوماسية الروسية مواجهة محاولات الغرب فرض الإملاءات

موسكو-سانا

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القائمين على الدبلوماسية الروسية إلى العمل على مواجهة المحاولات الغربية للانفراد بالقرارات الدولية وفرض الإملاءات.

وقال بوتين في خطاب ألقاه اليوم أثناء اجتماع موسع عقد في مقر وزارة الخارجية الروسية: إن “العلاقات الروسية الأمريكية ليست في أفضل أحوالها لكن موسكو منفتحة على الحوار والتواصل لحل جميع القضايا”.

وأشار بوتين إلى أن علاقات روسيا مع الصين تعد مثالاً حقيقياً للعلاقات الجيدة لافتاً إلى أن “هناك محاولات لدق إسفين بين الدولتين من قبل بعض القوى والجهات الدولية”.

وحذر بوتين من خطورة التطورات الأخيرة في حوض البحر الأسود الذي شهد في الآونة الأخيرة تكثيفاً ملموساً للأنشطة العسكرية الغربية وقال إن “ما يجري في البحر الأسود حالياً يمثل تجاوزاً لكل الحدود من قبل الغرب تجاه روسيا، وفي هذا السياق بدأت تحذيراتنا تؤتي ثمارها “مشيراً في الوقت نفسه إلى أن موسكو “لا تسعى إلى أي تصعيد أو مواجهة في المنطقة ولكن يتعين عليها متابعة الوضع هناك”.

وفيما يخص وضع المهاجرين على الحدود البولندية البيلاروسية اعتبر بوتين أن “الإجراءات التي تتخذها بولندا بحق المهاجرين أعمال قاسية لا تدل على الإنسانية”.