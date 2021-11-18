روسيا تنفذ اختباراً جديداً لصاروخ (تسيركون) فرط الصوتي

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الفرقاطة “الأميرال غورشكوف” قامت بإطلاق اختبار آخر لصاروخ “تسيركون” فرط الصوتي في إطار الدورة النهائية لاختبارات أسلحة الصواريخ من هذا الطراز.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم “أن الصاروخ استهدف هدفا بحريا في مياه البحر الأبيض شمال روسيا… ووفقا لمعطيات المراقبة الموضوعية توافق تحليق الصاروخ فرط الصوتي مع المعايير المحددة وتمت إصابة الهدف مباشرة”.

وأشار البيان إلى أنه ولضمان تنفيذ عملية الإطلاق وإغلاق المنطقة تم نشر مجموعة من سفن السطح وطائرات الطيران البحري التابعة للأسطول الشمالي.

وكانت القوات البحرية الروسية اختبرت في الرابع من الشهر الجاري للمرة الأولى صاروخ تسيركون الذي تفوق سرعته سرعة الصوت من الغواصة النووية سيفيرودفينسك.