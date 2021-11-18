زاخاروفا: القانون الروسي الخاص بالعملاء الأجانب تدبير جوابي

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو اعتمدت القانون الروسي الخاص بالعملاء الأجانب كتدبير جوابي على قانون أمريكي مماثل.

ونقل موقع روسيا اليوم عن زاخاروفا قولها في رد على انتقادات مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا دنيا مياتوفيتش: “من المستغرب أن الانتقاد موجه فقط ضد القانون الروسي دون أن يشمل القانون الأمريكي المماثل”.

وأضافت زاخاروفا: “ربما لو اتخذ المسؤولون الدوليون الحريصون على حراسة حرية التعبير نفس الموقف الصارم فيما يتعلق بواشنطن التي بدأت في عام 2017 بتطبيقه على وسائل إعلامنا لما اضطررنا إلى اعتماد قانون مماثل”.

وفي وقت سابق قالت مياتوفيتش إنها تعتزم مناقشة السلطات الروسية حول الوضع المتعلق بمركز حقوق الإنسان ميموريال وقانون العملاء الأجانب الروسي.