نتائج لافتة لنادي الكرامة في بطولة الجمهورية للتايكواندو

حمص-سانا ‏

حقق نادي الكرامة للتايكواندو للفئات العمرية الصغيرة نتائج لافتة خلال مشاركته في بطولة الجمهورية التي ‏أقيمت في دمشق مؤخراً بمشاركة 42 ناديا من مختلف المحافظات.

ونال الكرامة المركز الثاني ‏في الترتيب العام للفرق المشاركة فيما نال كادر الفريق التدريبي جائزتي أفضل مدرب وحكم. ‏

وحقق براعم الكرامة لفئة الإناث راشيل محفوض وزينب الشمعة ذهبيتين وعن فئة الصغار ‏نالت شام سليمان ميدالية برونزية وعن فئة الشبلات أحرزت كل من ألمى الأشقر وسيلين سعود ‏وكرستين عباس 3 ذهبيات بينما حصلت كل من راشيل سلوم وجنى داود على الميداليتين الفضيتين ضمن هذه الفئة.

وبفئة الناشئات احرزت نور الأشقر ورشا ابراهيم ولاميتا عساف أيضا 3 ذهبيات وحصدت بتول النقري وأليمار ‏سليمان وشهد ادريس وسيرين خضور أربع فضيات وكانت البرونزيات الثلاث من نصيب كل من نايا شيحا وسيرين خليل وشام ‏الحسن.‏

وفي فئة البراعم ذكور نال لقمان كوسا ميدالية ذهبية وفارس النقري وحمزة إدريس برونزيتين وفي فئة ‏الأشبال حصل علي النجم على الذهبية وبفئة الناشئين أحرز جواد الحسن ميدالية فضية ونال يعرب ‏سعود وجعفر ديوب ومجد شاهين ولمك شنق أربع برونزيات. ‏

كما حصل المدرب تمام النقري على جائزة أفضل مدرب في البطولة والحكمة رهف السليمان ‏جائزة أفضل حكم وهما من كوادر نادي الكرامة.‏

مدرب فريق الكرامة تمام النقري قال في تصريح لـ سانا أن النادي ‏تميز في هذه البطولة بنتائجه المتقدمة ومستويات لاعبيه المهارية العالية وهذا ‏التميز ليس بجديد على فريق النادي وخاصة لفئة الإناث اللواتي تمكن خلال مشاركتهن بجميع ‏البطولات خلال هذا العام من نيل المركز الأول مشيراً إلى أن اللعبة تلقى اقبالا كبيرا على الرغم من غياب الدعم.

وحول نيله جائزة أفضل مدرب في البطولة بين النقري أهمية اعتماد هذه الآلية من قبل اتحاد اللعبة‏ بهدف تحفيز الكوادر على بذل المزيد من الجهود بما ينعكس ايجابا على تطور واقع اللعبة.

بدورها الحكمة رهف السليمان لفتت إلى أهمية حصولها على جائزة أفضل حكم لكونها تشجع الحكام ‏على التقدم للمشاركة في البطولات وتصقل خبراتهم التحكيمية وتسلط الضوء على المتميزين ‏منهم مبينة أن هذه البطولة تميزت عن غيرها من البطولات المحلية حيث استخدمت فيها 4 حلبات ‏على غرار البطولات الدولية اضافة الى التنظيم الجيد. ‏

هنادي ديوب‏