سيرومولوتوف: الغرب دعم التنظيمات الإرهابية في سورية بالسلاح

موسكو-سانا

دعا نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف إلى عدم تسييس جهود مكافحة الإرهاب وذلك بهدف القضاء على الإرهاب الدولي.

وقال سيرومولوتوف في مقابلة نشرت في صحيفة روسيسكايا غازيتا الروسية اليوم: “من أجل القضاء على الإرهاب في العالم لا بد أولاً وقبل كل شيء التوقف عن استخدامه لأغراض سياسية” لافتاً إلى أن تسييس جهود مكافحة الإرهاب يبدو أكثر وضوحا في سورية.

ولفت سيرومولوتوف إلى أن الدول الغربية دعمت التنظيمات الإرهابية في سورية بالسلاح الذي انتشر بعد ذلك في مناطق عديدة مشيراً إلى أن بعض تلك الدول ومنها أمريكا تعاملت وتعاونت مع التنظيمات الإرهابية كتنظيم “داعش” مثلما حصل في منطقة التنف في سورية.