تراجع الدولار عن أعلى مستوى في 16 شهراً

لندن-سانا

تراجع الدولار عن أعلى مستوياته في 16 شهراً اليوم وفقد بعض مكاسبه أمام اليورو والدولارين الأسترالي والنيوزيلندي مع تقييم المستثمرين لأحدث صعود للعملة الأمريكية وما إن كان بدأ يتبدد.

وذكرت رويترز أن مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية سجل مقابل سلة من ست عملات منافسة أعلى مستوى منذ منتصف تموز عام 2020 أمس عند 69.226 وبلغ في أحدث معاملات 95.694 بانخفاض 0.1 بالمئة.

وصعد اليورو الذي كان يحوم قرب أدنى مستوى في 16 شهراً 0.1 بالمئة إلى 1.1334 دولار.

وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.6 بالمئة إلى 0.7041 دولار بعد مسح أجراه البنك المركزي كشف أنه من المتوقع زيادة التضخم قريب المدى في الربع الأخير من العام.

وسجل الإسترليني في أحدث تداول له 1.3503 دولار بزيادة طفيفة.

وتراجع الدولار الكندي إلى أدنى مستوياته في ستة أسابيع في حين سجلت الكرونة النرويجية انخفاضاً.

ونزل الدولار الأسترالي إلى أقل مستوى في ستة أسابيع عند 0.7263 دولار لكنه تعافى في وقت لاحق مدعوماً من ارتفاع الدولار النيوزيلندي وارتفع في أحدث تداول له 0.3 بالمئة إلى 0.7286 دولار.