تنظيم ضبوط تموينية بحق فعاليات مخالفة في حمص والحسكة

الحسكة وحمص-سانا

نظمت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص ودائرة الشؤون الصحية في مجلس مدينة الحسكة عددا من الضبوط التموينية بحق فعاليات تجارية مخالفة في المحافظتين.

مدير التجارة الداخلية في حمص المهندس رامي اليوسف أوضح لمراسل سانا أن الضبوط التي نظمت أمس شملت مخالفة التصرف بشكل غير مشروع بكمية 200 ليتر مازوت من مخصصات النقل طالت سرفيساً وصهريجاً لمازوت التدفئة عائدا لمحطة محروقات في الفرقلس بمخالفة عدم إيصال المادة لمستحقيها.

وبين اليوسف أن الضبوط شملت عدة مخابز في حي الأرمن وقرى المحفورة والزهورية بمخالفات إنتاج وتعبئة الخبز التمويني بوزن ناقص وتعبئة كل ربطتين بكيس نايلون وتقاضي سعر زائد بحق معتمد خبز تمويني اضافة إلى ضبوط حيازة وعرض مواد منظفات ومقبلات أطفال للبيع لا تحمل بطاقة بيان بحق محلات في أحياء الميدان ودير بعلبة وبلدة شين وضبط نقص في بطاقة البيان لمادة حلويات بحق محل في قرية أم جباب.

وأشار اليوسف إلى أن الضبوط شملت أيضا مخالفات باللحوم في عدة مناطق منها في مدينة الرستن وحي الوعر وباب السباع بمخالفات حيازة وعرض لحم فروج مفروم بشكل مسبق للبيع والتعامل بلحم الخاروف المذبوح خارج المسالخ المعتمدة ومزاولة مهنة القصابة دون ترخيص.

وفي الحسكة نظمت دوريات الرقابة التابعة لدائرة الشؤون الصحية في مجلس مدينة الحسكة خلال الأسبوع الحالي 18 ضبط مخالفة صحية وإشغالات بحق الباعة المخالفين في أسواق المدينة.

وبين مدير الدائرة الصحية باسل العباوي لمراسل سانا أن دوريات الرقابة ومن خلال الجولات اليومية التي تقوم بها على الأسواق والفعاليات التجارية والمطاعم نظمت 6 ضبوط مخالفات صحية تتعلق بعدم الالتزام بالإجراءات الصحية للبيع والنظافة العامة والوقاية من فيروس كورونا و12 ضبط مخالفة إشغالات أرصفة وطرقات من قبل الباعة وإزالة التعديات.

ولفت العباوي إلى أن الدوريات كثفت من إجراءات مراقبة المواد الغذائية للتأكد من صلاحية استهلاكها وعدم انتهاء صلاحيتها.

وكانت الدائرة نظمت خلال الأسبوع الماضي 17 ضبط مخالفة صحية وإشغالات في أسواق المدينة.