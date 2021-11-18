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18 تشرين الأول 1793 – افتتاح متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس

2021-11-18

دمشق-سانا

1626 – البابا أوربان الثامن يدشن كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان رسميا.

1793 – افتتاح متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس.

1866 – تأسيس الكلية السورية البروتستانتية في بيروت.

1935 – عصبة الأمم تفرض عقوبات على إيطاليا لغزوها إثيوبيا.

1978 – انتحار جماعي في جونز تاون في الولايات المتحدة يخلف 913 جثة من بينهم أكثر من 200 طفل في حادثة تعد أكبر عملية انتحار جماعي في التاريخ.

1987 – حريق بمترو أنفاق لندن يقتل ويصيب المئات.

1993 – حكومة جنوب أفريقيا العنصرية تتفق مع نيلسون مانديلا وزملائه على دستور انتقالي.

2013 – ناسا تطلق مسبار مافن إلى المريخ.

من مواليد هذا اليوم..

1897 – باتريك بلاكيت، عالم فيزياء إنكليزي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1948.

1906 – جورج والد، عالم فيزيولوجيا أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1967.

1940 – السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان الثامن.

من وفيات هذا اليوم..

1886 – تشستر آرثر، رئيس الولايات المتحدة الرئيس الحادى والعشرون.

1962 – نيلس بور، عالم فيزياء دنماركي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1922.

أعياد ومناسبات..

اليوم الوطني في سلطنة عمان.

عيد الاستقلال في المغرب.

عيد الاستقلال في لاتفيا.

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