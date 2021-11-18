18 تشرين الأول 1793 – افتتاح متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس

دمشق-سانا
1626 – البابا أوربان الثامن يدشن كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان رسميا.
1793 – افتتاح متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس.
1866 – تأسيس الكلية السورية البروتستانتية في بيروت.
1935 – عصبة الأمم تفرض عقوبات على إيطاليا لغزوها إثيوبيا.
1978 – انتحار جماعي في جونز تاون في الولايات المتحدة يخلف 913 جثة من بينهم أكثر من 200 طفل في حادثة تعد أكبر عملية انتحار جماعي في التاريخ.
1987 – حريق بمترو أنفاق لندن يقتل ويصيب المئات.
1993 – حكومة جنوب أفريقيا العنصرية تتفق مع نيلسون مانديلا وزملائه على دستور انتقالي.
2013 – ناسا تطلق مسبار مافن إلى المريخ.
من مواليد هذا اليوم..
1897 – باتريك بلاكيت، عالم فيزياء إنكليزي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1948.
1906 – جورج والد، عالم فيزيولوجيا أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1967.
1940 – السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان الثامن.
من وفيات هذا اليوم..
1886 – تشستر آرثر، رئيس الولايات المتحدة الرئيس الحادى والعشرون.
1962 – نيلس بور، عالم فيزياء دنماركي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1922.
أعياد ومناسبات..
اليوم الوطني في سلطنة عمان.
عيد الاستقلال في المغرب.
عيد الاستقلال في لاتفيا.