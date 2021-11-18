إيران تجدد التزامها بالاتفاق النووي

نيويورك-سانا

جدد سفير إيران ومندوبها الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي اليوم التأكيد على التزام بلاده بالاتفاق النووي الموقع مع مجموعة “خمسة زائد واحد” لافتاً إلى أن أمريكا هي من نقضت التزاماتها.

ونقلت وكالة فارس عن تخت روانجي قوله في كلمة إيران خلال اجتماع الجمعية العامة السادس والسبعين للمصادقة على التقرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي تمت بالإجماع “إن إحدى المهام الأساسية للوكالة تتمثل في مساعدة الدول الأعضاء للاستفادة من الطاقة النووية للأغراض السلمية” لافتاً إلى أهمية الطاقة النووية في مختلف نواحي التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول بحسب معاهدة “ان.بي.تي” والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وبين تخت روانجي أن مهمة الوكالة الدولية في التحقق يجب أن تنفذ وفق النظام الأساسي للوكالة بحيث لا يتم تجاهل تعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية باعتباره حقاً مؤكداً للدول الأعضاء وأن المخاوف بشأن حظر الانتشار لا ينبغي أن تقيد حقوق الدول الأعضاء في الاستفادة من هذا الحق.

وكان محمد رضا غائبي الرئيس بالوكالة للبعثة الإيرانية لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا حذر في وقت سابق من إطلاق تصريحات متسرعة ومسيسة حول تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.