الحاج حسن: أهمية إسقاط المخطط الأميركي الإسرائيلي في المنطقة

بيروت-سانا

شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن على أهمية إسقاط المخطط الأميركي الإسرائيلي الذي يهدف لإيقاع لبنان ودول في المنطقة في فلك الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد الحاج حسن في كلمة اليوم على ضرورة العمل لتحقيق الصمود في مواجهة العقوبات والحصار اللذين تفرضهما الولايات المتحدة الأميركية على لبنان وتساهم بتعزيزهما عبر أدواتها.

بدوره لفت رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك إلى ضرورة مواجهة كل المرتبطين بالمشروع الأميركي الإسرائيلي الذين لا يريدون خيراً للبنان.

ورأى يزبك أن النظام السعودي لا يريد الحكومة اللبنانية ولا يرضى بها وإنما يريد تدمير لبنان.