زاخاروفا: لا نخطط لأي تدخل عسكري في الأراضي الأوكرانية

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية “ماريا زاخاروفا” أن بلادها لا تخطط لأي تدخل عسكري في الأراضي الأوكرانية مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتبع خططاً غير مسؤولة للهيمنة في منطقة البحر الأسود.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن “زاخاروفا” قولها رداً على إعلان الرئيس الأوكراني “فلاديمير زيلينسكي” إن روسيا حشدت نحو 100 ألف مقاتل على حدود أوكرانيا “إن تحركات العسكريين الروس تجري داخل أراضي بلادهم على خلاف عمليات القوات لأمريكية وأنها لم تخطط أبداً لأي تدخل عسكري في الأراضي الأوكرانية” مشددة على حقها في حشد أي قوات عسكرية في أي مكان داخل أراضيها.

وكانت زاخاروفا أكد مؤخراً أن كييف تبنت قوانين تتعارض مع اتفاقيات مينسك لوقف إطلاق النار بين طرفي النزاع في شرق أوكرانيا.

من جهة ثانية أعربت “زاخاروفا” عن أمل بلادها بوجود منطق سليم في الإدارة الأمريكية وبأنه سيتغلب على الخطط غير المسؤولة لتحقيق الهيمنة في البحر الأسود.