SCS-NET
الشريط الأخباري

رئيسي: استقرار العراق استراتيجي ولا يجوز المساس به

2021-11-17

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن وحدة واستقرار العراق مسألة استراتيجية لا يجوز المساومة عليهما.

وأعرب رئيسي خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن تأييده أي إجراء لحل المشكلات بشكل قانوني وشفاف مشيراً إلى أن موقف طهران المبدئي والثابت هو دعم الاستقلال والأمن وإرساء السيادة في العراق.

وأوضح رئيسي أن أعداء دول المنطقة يسعون وراء أهدافهم الشريرة من خلال الفتنة داعياً الجميع للتنبه لمثل هذه المؤامرات واستخدام كل الطاقات من أجل إرساء السلام والاستقرار في العراق.

من جانبه أعرب الكاظمي عن تقديره لدعم إيران الثابت للشعب العراقي منوهاً بموقف إيران الدائم في الحفاظ على أمن واستقرار العراق.

انظر ايضاً

رئيسي: سنتابع المفاوضات إن كان الطرف المقابل جاداً برفع الحظر

طهران-سانا أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن بلاده ستتابع المفاوضات حول الاتفاق النووي إن كان …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved