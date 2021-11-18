وفد من جامعة سيفاستوبول الروسية يزور جامعة القلمون بريف دمشق

ريف دمشق- سانا

ضمن فعاليات الاجتماع السوري الروسي المشترك لمتابعة أعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين زار وفد من جامعة سيفاستوبول الروسية اليوم جامعة القلمون الخاصة بريف دمشق .

وأكد الدكتور سعيد يونس رئيس جامعة القلمون أهمية التعاون العلمي بين الجامعتين وتبادل المعلومات والمعارف العلمية في إطار الاتفاقية الموقعة بين الجانبين فيما أعرب الدكتور فلاديمير نيتشايف رئيس جامعة سيفاستوبول إعجابه بالجامعة وقال إنها صرح علمي عظيم يضم الكثير من الاختصاصات والميزات المتعددة على الصعيد التعليمي والتقني.

وتضمنت الزيارة جولة اطلاعية على مشفى الجامعة وكلياتها وأقسامها ومختبراتها العلمية بأقسامها المتعددة وبعض المعارض المقامة فيها إضافة إلى لقاء جمع عمداء وحشد من الطلاب والوفد الروسي تمت مناقشة خلاله سبل تعزيز التعاون العلمي المشترك والإجابة عن استفسارات الطلاب المتعلقة بجامعة سيفاستوبول الروسية .

كما نظمت جامعة القلمون جولة تعريفية استطلاعية للوفد الزائر للتعرف على أهم المعالم الحضارية والتراثية التي تشهدها منطقة القلمون .