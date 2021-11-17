توقيع اتفاقية بين جامعات خاصة سورية وروسية في مجال تبادل الخبرات والبحث العلمي

دمشق-سانا

وقعت جامعة القلمون والجامعة السورية الخاصة وجامعة أنطاكية اليوم اتفاقية مع عدد من الجامعات الروسية لتطوير التعاون في مجال توفير الإمكانيات العلمية ونشر المقالات وتشجيع الإمكانيات الأكاديمية وتسهيل تبادل الخبرات والمعلومات وتوسيع نطاق جغرافية المرافقة التعليمية وتبادل الخبرات والمشاركة في البرامج الدولية للتعاون الأكاديمي وورش العمل والمؤتمرات.

نائب رئيس جامعة القلمون للشؤون العلمية الدكتور عادل جواد بين لـ سانا أن الاتفاقية مهمة لتعزيز التعاون مع الأصدقاء الروس وخصوصا في مجال التعليم العالي لأنه اللبنة الأساس لتطوير وبناء أي مجتمع ولتأسيس مشروع تعاون طويل الأمد لأجيال قادمة وإعادة إعمار وبناء الأجيال المستقبلية وتطوير التبادل بين أساتذة البلدين.

معاون رئيس جامعة بلاتوف جنوب روسيا الدولية للفنون التطبيقية دياكوف ميخالفيتش أوضح أن الاتفاقية تساعد في تطوير العلاقات العلمية بين البلدين وهي عامة وسنحدد في المرات القادمة أسس وطرق تنفيذها ووضعها على أرض الواقع.

من جهته لفت رئيس الجامعة السورية الخاصة الدكتور أدمون سلوم إلى أهمية الاتفاقية لأنها تقع في أدبيات العمل الأكاديمي وأبرز ركائزه وهي ضرورية لنا في هذه المرحلة التي تتطلب إعادة الإعمار.

مهند سليمان