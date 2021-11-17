مذكرتا تفاهم بين جامعة دمشق وجامعتين روسيتين

دمشق-سانا

وقعت جامعة دمشق مذكرتي تفاهم مع كل من الجامعة الفيدرالية الجنوبية وجامعة الأورال الحكومية الطبية في روسيا الاتحادية.

وبموجب المذكرتين يتعاون الجانبان في مجال تبادل أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين والطلاب لأغراض التدريس والبحوث والمقررات الدراسية والبرامج البحثية والمشاركة في المؤتمرات والنشاطات التي تعقد في كلا البلدين.

وسبقت التوقيع جلسة مباحثات ترأسها عن الجانب السوري رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد يسار عابدين وعن الجانب الروسي رئيس اللجنة التجارية والصناعية في البرلمان الروسي فلاديمير غوتنييوف ناقش فيها الجانبان سبل زيادة التعاون في مجال البحث العلمي وتفعيل الاتفاقيات بين الجامعات السورية والروسية.

كما ناقشت الجلسة التعاون في مجال بناء القدرات في مختلف اختصاصات العلوم الطبية والتكنولوجية والتطبيقية والإنسانية حيث أكد الدكتور عابدين أهمية تفعيل التعاون المشترك مع الجانب الروسي على مستوى التدريب والتأهيل والتبادل الطلابي.

من جانبه بين غوتنييوف الاستعداد لتنفيذ العديد من البرامج التعليمية والصناعية والتجارية وغيرها من البرامج المختلفة وكذلك تدريب الأطباء والاختصاصيين والخبراء إضافة إلى تقديم الدعم لتشكيل بنية تحتية لتكنولوجيات جديدة ومراكز هندسية متطورة في سورية.

وجاء توقيع المذكرتين ضمن برنامج الاجتماع السوري الروسي المشترك لمتابعة أعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين.

وفي سياق متصل التقى رئيس جامعة دمشق اليوم نائب عميد كلية التاريخ في جامعة موسكو الحكومية الدكتور أكسانا سولوبوفا وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين الجامعتين في مجال تبادل المعلومات والوثائق والبيانات والخبرات ولا سيما في اختصاصي التاريخ والعلوم الإنسانية.

كما ناقش الدكتور عابدين مع وفد علمي من جامعة موسكو التربوية وممثل عن وزارة التربية الروسية آليات تفعيل اتفاقية التعاون التي وقعت بين الجامعتين خلال زيارة رئيس الجامعة الأخيرة الى موسكو من خلال وضع برنامج تنفيذي يحدد الأطر والآليات لتنفيذ بنودها.

هيلانه الهندي