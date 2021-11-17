قوى العدوان السعودي ترتكب 131 خرقاً جديداً في الحديدة اليمنية

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 131 خرقا جديدا لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة عن مصدر بغرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة قوله اليوم “إن خروقات قوى العدوان تضمنت 6 غارات لطيران تجسسي على الجبلية ومحاولة تسلل في حيس تم إفشالها وتحليق 18 طائرة حربية في أجواء الفازة والجبلية وحيس والجاح والتحيتا و40 طائرة تجسسية في أجواء الجاح والفازة وحيس والجبلية والتحيتا و23 خرقاً بقصف مدفعي و42 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة”.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم الاتفاق.