سفير سورية في طهران: السلة السورية بدأت تعود إلى ألقها والآمال معلقة على منتخبها

طهران-سانا

اعتبر سفير سورية في طهران الدكتور شفيق ديوب أن الآمال معلقة على منتخب سورية لكرة السلة بتقديم أداء ونتيجة جيدة في تصفيات كأس العالم تسعد كل السوريين ولاسيما في الوقت الحالي لتعويض الإخفاقات في الألعاب الأخرى.

وخلال لقائه اليوم بعثة منتخب سورية لكرة السلة في مقر إقامته في فندق بارسيان أزادي في العاصمة الإيرانية طهران أوضح السفير ديوب أن كرة السلة السورية بدأت تعود إلى ألقها مشيراً إلى أن الرياضة حالة وطنية جامعة وعلينا جميعاً دعمها وتطويرها ليبقى علم سورية مرفرفاً في المحافل العربية والدولية وأبطالنا متوجين بالميداليات البراقة.

بدوره قال مدير المنتخب إياد السباعي إن المنتخب دخل في المرحلة الاستعدادية الأخيرة من التحضيرات من خلال المباريات الودية مع الفرق المقدمة في الدوري الإيراني وآخرها يوم السبت القادم مع المنتخب الإيراني مبيناً أن ما يميز لاعبينا إضافة إلى العامل الفني هو المعنويات العالية والإرادة القوية لتحقيق نتائج إيجابية في التصفيات تسعد الجمهور السوري المتعطش إلى الفرحة التي نسعى جميعاً في اتحاد اللعبة لتحقيقها.

يشار إلى أن منتخب سورية لكرة السلة يخضع لمعسكر تدريبي مغلق في طهران منذ التاسع من الشهر الحالي استعدادا للقاء منتخب كازاخستان ضمن تصفيات كأس العالم في مدينة نور سلطان في السادس والعشرين من الشهر الحالي على أن يلتقيه مجدداً في صالة الفيحاء بدمشق في التاسع والعشرين منه.

محمد الخاطر