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يستفيد منها 400 ألف نسمة.. وضع محطة ضخ البحوث العلمية في برزة بالخدمة

2021-11-17

دمشق-سانا

وضعت وزارة الموارد المائية محطة ضخ البحوث العلمية في برزة بالخدمة بكلفة مليار ومئة مليون ليرة وتضم عشر آبار.

ويهدف المشروع وفق توضيحات الوزارة لتغذية المناطق المرتفعة في قطاع برزة وعدد من أحياء ركن الدين بمياه الشرب ويبلغ عدد المستفيدين منه 400 ألف نسمة ويشمل مجموعة من المضخات والمولدات واللوحات الكهربائية تقوم بضخ المياه من الآبار إلى المناطق المستهدفة بالتغذية.

وتعمل المحطة وفق منظومة متكاملة للتحكم عن بعد تشمل إمكانية التحكم في غزارة الضخ والمراقبة الشاملة لتجهيزات المحطة وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة 6 آلاف م3 يومياً.

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