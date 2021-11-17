محطة أبقار حمص تنتج نحو 1.5 مليون كيلو غرام من الحليب منذ بداية العام

حمص-سانا

وصلت كميات الحليب المنتجة في محطة أبقار حمص منذ بداية العام الجاري ولغاية تاريخه إلى مليون و458 ألف كيلو غرام بمعدل إنتاج يومي 5 أطنان.

وأوضح الدكتور محمد الضاهر مدير المحطة في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أن إجمالي عدد القطيع يبلغ 575 رأساً منها 275 أبقاراً حلوباً و300 رأس قطيع نام مبيناً أن مساحة المحطة تبلغ نحو 1050 دونما تتم زراعتها بمحاصيل علفية خضراء مساعدة للأعلاف المركزة ما حقق أرباحاً تقدر بـ50 مليون ليرة خلال الفترة المذكورة.

وأشار الضاهر إلى سعي المحطة لصيانة محطة الضخ الموجودة على ساقية الري بحيث توفر ري الأراضي وبالتالي تأمين الأعلاف الخضراء إضافة إلى الاعتناء بالقطيع النامي وزيادته ما يسهم في زيادة كميات الحليب المنتج لافتاً إلى وجود صعوبات تعيق عمل المحطة أبرزها الارتفاع المستمر لأسعار الأعلاف والمحروقات وارتفاع الحرارة صيفاً وعدم وجود وسائل تكييف ما يؤثر سلباً على إنتاج الأبقار.

عبد الحميد جنيدي