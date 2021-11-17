خلال 10 أشهر.. شركة بورسلان حماة تبيع أدوات صحية بقيمة تزيد على ملياري ليرة

حماة-سانا

سوقت الشركة العربية للبورسلان والأدوات الصحية في حماة خلال 10 أشهر الماضية من العام الحالي 173703 قطع من الأدوات الصحية بقيمة بلغت 2 مليار و89 مليون ليرة.

وبين مدير عام الشركة المهندس الطيب اليونس لنشرة سانا الاقتصادية أن إنتاج الشركة بلغ خلال الفترة نفسها 152336 قطعة من الأدوات الصحية المتنوعة مشيراً إلى حرص الشركة على تنويع الإنتاج وإضافة قطع جديدة إلى منتجات الشركة إضافة إلى إنتاج قطع جديدة وإدخال تعديلات على قطع أخرى بهدف تخفيض تكاليف المواد الأولية وتحسين جودة المنتج النهائي ومراعاة متطلبات السوق.

ولفت اليونس إلى أن الشركة تعمل على الإسراع بتطوير معمل البورسلان رقم 2 لإنتاج السيراميك متعدد المقاسات والألوان وذلك ضمن سياسة تكامل العملية الإنتاجية والتسويقية ومواكبة عملية إعادة الإعمار التي ستشهدها البلاد قريبا مشيرا إلى الجهود الكبيرة المبذولة لتطوير العمل في معمل الأدوات الصحية وتوظيف كامل الطاقات البشرية للعمال وإشراكهم بالعملية الإنتاجية والاستفادة من كامل الوقت المتاح للعمل وزيادة الحوافز بما بتناسب مع زيادة الإنتاج.

سهاد حسن

نشرة سانا الاقتصادية