أكثر من 1.6 مليار ليرة قيمة القروض الممنوحة في عقاري السويداء

السويداء-سانا

منح المصرف العقاري بالسويداء خلال الأشهر العشرة الماضية قروضاً بقيمة مليار ونحو 650 مليون ليرة استفاد منها 383 مواطناً.

وبين مدير المصرف يوسف حسن في تصريح لسانا الاقتصادية أن القروض الممنوحة توزعت بواقع 236 قرضاً للغايات السكنية شملت الإنشاء والشراء والاكساء والترميم بقيمة مليار و475 مليون ليرة و147 قرض سيريا كارد للعاملين بالدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف وذلك بقيمة نحو 175 مليون ليرة.

ولفت حسن إلى وجود تزايد على حركة الإقراض خلال الفترة الماضية نتيجة رفع قيمة سقوف القروض مبيناً أن سقف القروض التي يمنحها المصرف يبلغ للإنشاء والشراء 50 مليون ليرة و للاكساء 25 مليون ليرة وبينما يصل في الترميم إلى 20 مليون ليرة وفي قروض السيريا كارد 5ر1 مليون ليرة.

وكان المصرف العقاري بالسويداء منح العام الماضي قروضاً بقيمة 500 مليون ليرة استفاد منها 348 مواطناً.

عمر الطويل

نشرة سانا الاقتصادية