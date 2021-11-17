إصابة طفل بجروح جراء انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين شرق دير الزور

دير الزور-سانا

أصيب طفل بجروح نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي في محيط منطقة طب هرابش شرق دير الزور.

وذكر مدير مشفى الأسد الدكتور مأمون حيزة في تصريح لمراسل سانا أن المشفى استقبل طفلا عمره 12 عاماً تعرض لإصابة بالغة أدت إلى بتر بالقدم إضافة إلى شظايا بمختلف أنحاء الجسم نتيجة انفجار لغم.

وعمدت التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في أماكن انتشارها وإخفائها في القرى والبلدات وفي الأراضي الزراعية لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالأهالي الذين يعودون إلى مناطقهم بعد تحريرها من الإرهاب.