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منتخب بيرو يتخطى فنزويلا في تصفيات كأس العالم 2022

2021-11-17

كاراكاس-سانا

حقق منتخب بيرو فوزاً ثميناً على مضيفه الفنزويلى بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وأنهى منتخب بيرو الشوط الأول من اللقاء متفوقاً بهدف نظيف سجله اللاعب جيانلوكا لابادولا في الدقيقة الـ 18 وفي الشوط الثاني نجح المنتخب الفنزويلي بإدراك التعادل عن طريق اللاعب داروين ماتشيز في الدقيقة الـ 52 قبل أن يسجل كريستيان كويفا هدف الفوز للمنتخب البيروفي في الدقيقة الـ 65 في حين أهدر داروين ماتشيز فرصة تسجيل هدف التعادل لأصحاب الأرض بعدما أضاع ركلة جزاء في الدقيقة الـ 69.

وارتقى منتخب بيرو للمركز الخامس بجدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال برصيد 17 نقطة بينما تجمد رصيد فنزويلا عند سبع نقاط في المركز العاشر والأخير.

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