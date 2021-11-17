ألمانيا تسجل أكثر من 52 ألف إصابة جديدة بكورونا

بكين-برلين-سانا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى خمسة ملايين و 129950 حالة بعد تسجيل 52826 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 98274 بعد تسجيل 294 وفاة جديدة.

أما في الصين فأعلن عن تسجيل 31 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس أمس مقارنة مع 22 في اليوم السابق في حين لم تسجل أي وفيات جديدة.

وبحسب اللجنة الوطنية للصحة في الصين فإن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس في بر الصين الرئيس بلغ 98368 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636 حالة.