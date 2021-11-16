مباحثات سورية روسية في محافظة حلب للتعاون في مختلف المجالات

حلب- سانا

ضمن فعاليات الاجتماع السوري الروسي المشترك لمتابعة أعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين شهدت محافظة حلب اليوم مباحثات سورية روسية في مختلف المجالات الاقتصادية والزراعية والثقافية والتنمية الحضرية والتربية والتعليم والرعاية الصحية والسياحة والعلوم والتقانة.

وتركزت مباحثات محافظ حلب حسين دياب مع وفد حكومة ومحافظة ياروسلافل الروسية برئاسة ديمتري سابلين عضو مجلس الدوما اليوم على مذكرة اتفاقية التعاون المشترك في المجالات المذكورة وذلك استناداً إلى الاتفاقيات القائمة بين الدولتين بما في ذلك البرنامج طويل الأمد لاتفاق الحكومتين حول التعاون التجاري والتقني الذي تم التوقيع عليه عام 2000.

ونوه محافظ حلب حسين دياب بالعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين وضرورة تعزيزها بما يخدم شعبي البلدين فيما أشار سابلين إلى أن التعاون المشترك يأتي في سياق العلاقات التاريخية والمتجذرة بين البلدين لافتاً إلى أهمية إبرام المزيد من اتفاقيات التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وتتضمن المذكرة وضع برامج وخطط وتشكيل لجان مشتركة وتقديم الدعم لأصحاب النشاطات الاقتصادية في المهرجانات والمعارض التي ينظمها الجانبان وتبادل الخبرات في مجالات المحددة.