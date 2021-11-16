مهرجان “الحكاية الشعبية” .. فعالية هي الأولى من نوعها لفرع الطلائع في حمص

حمص-سانا

على مدى يومين ولأول مرة في مدينة حمص نظم فرع منظمة طلائع البعث مهرجان الحكاية الشعبية على مسرح الزهراوي بمشاركة عدد كبير من مدارس المحافظة وريفها.

المهرجان الذي تضمن 14 فقرة منوعة بين الحكاية والأمثال والقصيدة الشعبية إضافة إلى قسم مخصص للمأكولات الشعبية والفلكلور كان يهدف إلى إحياء تراث مدينة حمص.

وفي تصريح لمراسلة سانا أشار خالد جنيات أمين فرع حمص للطلائع أن المهرجان الذي يقام للمرة الأولى يهدف إلى إحياء تراث حمص فيما يخص الأمثال الشعبية والحكايات لنقلها عن طريق الطفل و ترجمتها إلى المجتمع المحلي الذي يعيشون فيه.

ونوه جنيات بأهمية مشاركة الطفل في المسرح واندماجه فيه نظراً لما يقدمه من فائدة في نقل المعلومات وترسيخها وتقوية شخصيته وتنمية مواهبه و الارتقاء ببيئة خلاقة مبدعة مشيراً إلى وجود ورشات عمل تخصصية بالتعاون مع وزارة التربية.

بدورها وصفت فاتن محمود عضو قيادة فرع حمص للطلائع رئيس مكتب الثقافة والفنون الجميلة المهرجان بالمحاولة الجادة لاستعادة التراث بأنواعه من خلال مسرح الأطفال عبر فقرات متنوعة ضمت الأمثال الشعبية والفقرات الفلكلورية بعنوان “حمص العدية” ومسرحية “خبز وملح” وحكايات “طربوش الباشا” و”حبل الكذب قصير” التي تحمل قيما اجتماعية وأخلاقية إضافة إلى فقرات الزجل.

المسرحي محمد خير كيلاني رئيس لجنة مشاهدة العروض أشار إلى أن الحكاية الشعبية التراثية جزء مهم من ذاكرة الشعوب ولا بد من ترسيخها في عقول أطفالنا ونقلها عبر مختلف الأجيال.

وبين أنه تم الاطلاع على الفقرات التي قدمتها مختلف المدارس واختيار الأفضل منها ثم العمل عليها بإتقان وإخراجها وتدريب الأطفال عليها حيث استغرق العمل مدة شهر لافتاً إلى أن المشاركين الذين صعدوا إلى المسرح لأول مرة من خلال تجربة حية مباشرة كان نتاجهم ثمرة جهود كبيرة ممزوجة بالذائقة الفنية من قبل المدرسات المشرفات.

ومن الأطفال الذين شاركوا بالفقرات الطفل محسن سكاف وقدم قصيدة زجلية “أنا الطليعي” والطفلة “ريتا شرارة” وقدمت قصائد للشاعر الراحل عمر الفرا.

ولفت الأطفال المشاركون إلى أن المهرجان أتاح لهم الفرصة لإظهار مواهبهم والاطلاع على تراث الأجداد.

لارا أحمد