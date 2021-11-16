أرمينيا تعلن وقفاً لإطلاق النار على حدودها مع أذربيجان بوساطة روسية

يريفان وموسكو – سانا

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية مساء اليوم نجاح الوساطة الروسية بالتوصل لوقف إطلاق النار في الجزء الشرقي من حدود البلاد مع أذربيجان.

وجاء في بيان أصدرته الوزارة الأرمينية ونقله موقع روسيا اليوم أنه “بناء على اتفاق تم التوصل إليه بتوسط من روسيا تم وقف إطلاق النار في الجزء الشرقي من الحدود الأرمينية الأذربيجانية اعتباراً من الساعة السادسة والنصف بالتوقيت المحلي” مؤكداً أن الوضع عاد إلى استقراره نسبيا”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى مباحثات مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان تناولت الوضع الناشئ على الحدود الأرمينية الأذربيجانية بعد عدد من الحوادث.

كما دعا وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو نظيريه الأرميني سورين بابيكيان والأذربيجاني زاكير غسانوف إلى وقف التصعيد العسكري على الحدود بين البلدين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم “إن شويغو أجرى اتصالين هاتفيين مع كل من غسانوف وبابيكيان بحث فيهما مسألة تصعيد الأوضاع على الحدود الأذربيجانية الأرمينية في منطقة جبل كيليسالي”.

وتأتي هذه المباحثات على خلفية تصعيد التوترات على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان حيث تبادل الطرفان الاتهامات بالقيام بأعمال عدوانية واستفزازات وأسفر القتال على الحدود عن سقوط قتلى من الجانبين.