اليويفا يحدد موعد قرعة الملحق الأوروبي ونظام التأهل

نيون – سانا

أعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم اليويفا اليوم عن موعد قرعة الملحق الأوروبي ونظام التأهل لكأس العالم 2022.

وذكر الاتحاد على موقعه الرسمي أن القرعة ستجري في زيورخ في الـ26 من الشهر الجاري على أن تشمل عشرة منتخبات احتلت المركز الثاني في التصفيات بالإضافة إلى أفضل منتخبين لم يتأهلا من التصفيات واحتلا صدارة مجموعتيهما في دوري الأمم الأوروبية.

وستقسم المنتخبات المشاركة في الملحق إلى ثلاث مجموعات تضم كل مجموعة أربعة منتخبات يتم تحديدها عن طريق القرعة.

ويتم التنافس بنظام نصف النهائي والنهائي من مباراة واحدة ويفوز فريق واحد في كل مجموعة بمقعده في كأس العالم 2022.