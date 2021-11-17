بورصة وول ستريت تغلق مرتفعة

واشنطن-سانا

أغلقت بورصة وول ستريت اليوم على ارتفاع.

وبحسب رويترز اغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعا 34ر57 نقطة او 16ر0 بالمئة إلى 79ر36144 نقطة بينما أنهى المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي جلسة التداول مرتفعا 68ر17 نقطة أو 40ر0 بالمئة إلى 144ر4701 نقطة في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 68ر118 نقطة او 75ر0 بالمئة ليغلق عند 52ر15972 نقطة.

وقفزت أسهم هوم ديبوت لتجارة التجزئة أكثر من خمسة بالمئة لتغلق عند مستوى قياسي مرتفع ولتسجل أكبر مكاسب ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ نيسان 2020 بعد أن أعلنت عن أرباح فصلية فاقت التوقعات بنحو ملياري دولار.