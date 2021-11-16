منتخب سورية لكرة القدم يخسر أمام نظيره الإيراني بتصفيات كأس العالم

عمان-سانا

خسر منتخب سورية لكرة القدم للرجال أمام نظيره الإيراني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب القويسمة في الأردن ضمن الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم.

وبهذه النتيجة بقي منتخبنا بالمركز السادس والأخير برصيد نقطتين في المجموعة الأولى بالدور الحاسم بينما رفع المنتخب الإيراني رصيده إلى 16 نقطة في الصدارة يليه منتخب كوريا الجنوبية بـ 14 نقطة ثم الإمارات بـ 6 نقاط فلبنان بـ 5 نقاط فالعراق بـ 4 نقاط.

بالعودة إلى مجريات المباراة ففي الدقيقة الـ 33 افتتح المنتخب الإيراني التسجيل بهدف سردار ازمون كما تقدم بهدف ثان عبر إحسان صافي من ركلة جزاء عند الدقيقة الـ 42 وفي الدقيقة الـ 43 كادت تسديدة محمود المواس تقلص الفارق إلا أنها ارتطمت بعارضة المرمى وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقتين تقدم المنتخب الإيراني بهدف ثالث سجله علي زادة لتنتهي المباراة بفوز المنتخب الإيراني بثلاثة أهداف دون رد.

وضمت تشكيلة منتخبنا في المباراة كلا من اللاعبين خالد الحجي عثمان وعمرو ميداني وعمرو جنيات وعمر السومة ومحمود المواس وثائر كروما وأحمد الأشقر وخالد كردغلي وفهد اليوسف ومحمد العنز ومؤيد الخولي.