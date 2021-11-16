أيام تدريبية حول استخلاص الزيوت العطرية بجامعة البعث

حمص -سانا

بهدف تدريب الطلبة على إنشاء مشاريع صغيرة تؤمن مورد دخل لهم ومساعدتهم على دخول ‏سوق العمل احتضنت كلية الزراعة في جامعة البعث أيام تدريبية حول استخلاص الزيوت العطرية بمشاركة 42 طالبا وطالبة من كليتي الهندسة الزراعية والكيميائية.

مشرف الأيام التدريبية محمد أحمد لفت لـ سانا الشبابية إلى الإقبال الكبير للتسجيل على الفعالية ‏نظرا لدورها الكبير في تمكين الطلبة من مهارات ‏استخلاص الزيوت العطرية والتي تعد حاليا أحد أبرز المشاريع الصغيرة التي لاتحتاج إلى رأس ‏مال كبير وتحقق مردودا ماليا جيدا يساعدهم بتأمين متطلبات حياتهم ‏اليومية.

وأوضحت الدكتورة المحاضرة عزة خلوف أن أهم محاور الأيام التدريبية شملت أنواع الزيوت ‏العطرية ومكان تواجدها وأهميتها في الصناعات الدوائية ‏والغذائية ودورها في المكافحة الطبيعية للآفات الزراعية وطرائق استخلاصها صناعيا ومخبريا والتطبيقات العملية للاستخلاص مؤكدا جدوى هذه الدورات كونها تعتمد على مهارات الطلبة وما ‏تلقوه في الجامعة من معلومات نظرية.

ونوه عدد من الطلبة بأهمية الفعالية ودورها في إكسابهم المهارات اللازمة التي ‏تساعدهم على افتتاح مشاريعهم الصغيرة حسب ما قالت غنوة حمدان طالبة ‏بكلية الهندسة الزراعية بينما لفت مؤيد طويل إلى ضرورة الاستمرار بإقامة ‏مثل هذه الايام التدريبية المجانية ما يخفف من الأعباء المادية عن الطلبة.

‏هنادي ديوب