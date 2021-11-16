مناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارة الثقافة

دمشق-سانا

ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة الثقافة والجهات التابعة لها للعام 2022 والبالغة 6 مليارات و500 مليون ليرة سورية.

وطالب الأعضاء من الوزارة بإيضاح سبب التباين في نسب الإنجاز المحققة في موازنة العام الحالي لبعض المشاريع متسائلين عن سبب عدم تنفيذ الموازنة المخصصة لتجهيز مقر للمؤسسة العامة للسينما وتأهيل البنى التحتية لبعض المراكز الثقافية.

كما أكدوا ضرورة تسريع وتيرة العمل في تأهيل المواقع الأثرية التي دمرها الإرهاب وعلى رأسها مدينة تدمر مستفسرين عن المشاريع الوطنية لترميم الآثار والمعالم التي دمرها الإرهاب بإشراف الوزارة.

وفي معرض ردها على تساؤلات الأعضاء أكدت الدكتورة لبانة مشوح وزيرة الثقافة أن نسب التنفيذ سترتفع إلى أكثر من 80 بالمئة مع نهاية العام حيث أن هناك عقودا تمت الموافقة عليها وجرى توقيعها موضحة أن الكلف التقديرية للمشاريع المرصودة ترتفع تباعا الأمر الذي يعيق تنفيذ الكثير من المشاريع.

وعن سبب عدم تنفيذ الموازنة المخصصة لبعض المشاريع بينت أن ذلك يعود إلى ارتفاع التكاليف لتنفيذ هذه المشاريع.

وفيما يتعلق بإعادة ترميم الآثار أشارت الوزيرة مشوح إلى مشروع مشترك مع الأكاديمية الروسية العلمية يعنى بإعادة تأهيل معبد تدمر ومتحف تدمر وقوس النصر الذي يوليه الأصدقاء الروس اهتماما خاصا.