58 طالباً وطالبة في صفوف الأولمبياد العلمي للرياضيات بجامعة البعث

حمص -سانا

58 طالباً وطالبة من مختلف كليات جامعة البعث شاركوا مؤخراً في الأولمبياد العلمي الخاص بمادة الرياضيات مستفيدين من البيئة التنافسية التي توفرها المسابقة ويتم من خلالها كشف المواهب ورعايتها.

جابر استانبولي رئيس مكتب الشباب الفرعي بفرع جامعة لحزب البعث أكد لـ سانا الشبابية أن المسابقة تأكيد على أهمية الأولمبياد فهو يقام للسنة الثالثة على التوالي ويبرز المواهب والمبدعين في الرياضيات ويشكل منبراً علمياً أكاديمياً لهم.

وأشار مدير الأولمبياد الدكتور باسل عرنوس إلى أن الهدف منه إبراز حالات التميز والإبداع عند طلبة الجامعة للعمل على تطوير قدراتهم من النواحي العلمية والعملية لتشكيل فريق علمي مؤهل لخوض المسابقات المتخصصة بهذا المجال لافتاً إلى أن عدد المشاركين بلغ 58 طالباً وطالبة من جميع كليات الجامعة يخضعون لثلاث مراحل أولها قياس التفكير الإبداعي لديهم ثم التعلم الذاتي وآخرها البحث العلمي علماً أنه يتم انتقاء الطلاب بامتحان مؤتمت ثم ينتقل الفائزون للمراحل المتقدمة.

وأوضح علي حمادي رئيس فرع اتحاد الطلبة بالجامعة أن أولمبياد الرياضيات يشكل حالة متميزة وفريدة كونها تعتمد على الإبداع والتفكير والتحليل لدى الطلاب المشاركين وتحث على ضرورة البحث العلمي.

حيان السيد طالب طب أسنان قال مشاركتي في الأولمبياد جاءت نتيجة شغفي بالرياضيات بينما وجد نعمه الست طالب معلوماتية أن الرياضيات وعلومه تفيده جداً في الاختصاص الذي يدرسه في حين منى الزحيلي طالبة رياضيات أن مشاركتي بالمسابقة قدمت لي معلومات في مجال اختصاصي فكانت محفزا ًللفهم العميق للمادة وزرعت لدى الطلاب المشاركين روح التحدي والمنافسة.

مثال جمول