مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين جامعة تشرين وجامعتين روسيتين

دمشق-سانا

وقعت جامعة تشرين وجامعتا جنوب روسيا وتولا الحكومية في روسيا الاتحادية اليوم مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مختلف مجالات التعليم والبحث العلمي وذلك ضمن برنامج أعمال الاجتماع السوري الروسي المشترك لمتابعة أعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين.

وبين نائب رئيس جامعة تشرين للشؤون العلمية الدكتور ياسر موسى بعد التوقيع الذي جرى في المركز الثقافي الروسي بدمشق أن المذكرة تهدف لتبادل الخبرات والأبحاث العلمية والأساتذة والطلاب وتطوير البحث العلمي مشيراً إلى أنها تشمل عدداً من الاختصاصات وسيتم مستقبلاً توسيعها.

الدكتورة إينا شيفتيشينكا مديرة جامعة جنوب روسيا والدكتور أندريه ماليكوف رئيس قسم التكنولوجيا الميكانيكية في جامعة تولا أشارا إلى أهمية المذكرة لما تحمله من بنود في مختلف المجالات بما في ذلك تبادل الطلاب والبعثات العلمية.