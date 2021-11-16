تالنت زون.. مبادرة شبابية لاحتضان المواهب الصاعدة

اللاذقية -سانا

لم تمنع دراسة الهندسة الميكانيكية الطالبة إلهام عيسى من متابعة شغفها بفن المسرح ما دفعها للانضمام إلى مركز المهارات والتوجيه المهني بجامعة تشرين وإطلاق مبادرتها تالنت زون املاً منها بأن تكون بيئة حاضنة للمواهب وبوابة يكتشف من خلالها الشباب قدراتهم بمختلف المجالات كالرسم والرقص والموسيقا والعزف والغناء والشطرنج والرياضة.

وأوضحت عيسى لـ سانا الشبابية أن الفكرة بدأت عام 2019 بتكاتف جهود فريق مكون من 21 شابا وشابة لإدارة العمل وتنظيمه وتنسيق الصفحة الخاصة بالمبادرة وإعداد الاستبيانات وفرزها وفق كل فن من الفنون وكانت النتائج جيدة حيث وصلتنا 140 استمارة لشباب وشابات يرغبون بالانضمام إلى الورشات التدريبية ولا سيما العزف والغناء خلال الأسبوع الأول.

وأشارت إلى أن عدد المستفيدين من المبادرة تجاوز ال350 طالبا وطالبة على مدى عام وسبعة أشهر منهم من شق طريقه بنفسه وأسس مشروعه الخاص وآخرون تمكنوا من تسويق أعمالهم الفنية عبر الصفحة والحصول على فرص عمل كمدربين بالنوادي والمعاهد الخاصة.

وتوفر المبادرة للمشاركين نوعين من التدريب بحسب عيسى الأول يتم في قسم الفرق ويضم شباباً موهوبين ممن قطعوا شوطاً جيداً في فن ما ولديهم قدرة الأداء أمام الجمهور والثاني يركز على التدريب ضمن الورشات وتتراوح مدته من شهر ونصف الشهر إلى شهرين وهو موجه للمبتدئين أو الراغبين بالتعرف على أحد الفنون.

المتطوع الحسين حسن خريج كلية الهندسة الميكانيكية ومنسق المبادرة أشار إلى أن هدفها التشبيك مع مختلف الجهات من نواد ومعاهد ومدربين مختصين لديهم الرغبة بالتعاون لتوفير فرص تدريبية مجانية للشباب وهي أشبه ما تكون بحلقة وصل تتيح المجال لكلا الطرفين لاكتشاف المواهب وتشجيعها وهناك فكرة بالتوجه للأطفال لا تزال قيد الدراسة.

الشاب زين مصطفى أوضح أن أكثر ما جذبه لفكرة المبادرة هو تقديم عدة أنواع من الفنون على المسرح في آن معا إذ يكفي أن تتصور روعة المشهد.. أشخاص ترسم ثم تبدأ الموسيقى وعرض مسرحي أو لوحة راقصة بشكل مفاجئ مبيناً أن المبادرة أتاحت له فرصة تعلم تقنيات الرسم المختلفة وفتحت له آفاقا متنوعة حول أنواع الكتابة.

رشا رسلان