جديد مجلة الأرض.. من حرب تشرين التحريرية إلى عملية معتقل جلبوع

دمشق-سانا

عرضت مجلة الأرض الصادرة عن مؤسسة الأرض للدراسات الفلسطينية بعددها الجديد لآخر التطورات على الساحة الفلسطينية فضلا عن دراسات وتقارير استراتيجية في شؤون كيان الاحتلال الصهيوني وقراءات في صحافة الاحتلال والصحف الدولية.

وتناولت الافتتاحية الذكرى الـ 48 لحرب تشرين التحريرية وأثرها على الصعيدين العربي والعالمي بقلم المدير العام لمؤسسة الأرض نزار يحيى ديوب كما ضم العدد مقالا حول عملية معتقل جلبوع البطولية التي نفذها عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بقلم فايز محمد تناول تفاصيل العملية وتبعاتها.

واحتوى العدد مقالا ناقش الأوضاع الداخلية في كيان الاحتلال الإسرائيلي والخلافات التي نشبت بين مسؤوليه على خلفية استمرار عمليات المقاومة وعجز الأجهزة الأمنية لكيان الاحتلال عن وقفها.

هادي عمران