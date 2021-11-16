السفارة السورية في بيروت تتقبل التعازي برحيل الفنان صباح فخري

بيروت-سانا

تقبلت السفارة السورية في بيروت التعازي برحيل الفنان الكبير صباح فخري حيث توافد لأداء واجب العزاء حشد كبير من المعزين من محبي الفنان الكبير ولفيف واسع من الشخصيات السياسية والحزبية والدينية والإعلامية والفنية في سورية ولبنان وممثلو سفارات عربية وأجنبية ووفود من النقابات الفنية في لبنان.

وأكد سفير سورية في لبنان علي عبد الكريم في كلمة له أن رحيل الفنان الكبير صباح فخري هو خسارة كبيرة للفن الراقي الأصيل في سورية والوطن العربي والتراث العالمي منوها بقيمته الشخصية والفنية الاستثنائية التي تحظى بكل تقدير من قبل السيد الرئيس بشار الأسد.

وقال السفير عبد الكريم إن الراحل الكبير صباح فخري قيمة فنية كبرى لسورية والوطن العربي والفن العظيم في العالم.

بدورها عبرت عائلة الراحل الكبير عن تقديرها لهذه البادرة الكريمة والاهتمام المباشر الذي حظي به الراحل صباح فخري من الرئيس الأسد والسيدة أسماء الأسد اللذين تابعاً حالته الصحية عن كثب قبيل وفاته كما ثمنت العائلة مشاعر الحب التي أعرب عنها محبو صباح فخري في سورية ولبنان وفي كل مكان من الوطن العربي.

وتحدث عدد من المشاركين في العزاء لمراسل سانا في بيروت عن مناقب الفقيد الكبير وتراثه الفني الغني والمشِع على امتداد سورية والوطن العربي والعالم حيث أكد مطران جبل لبنان وبيروت للسريان الأرثوذكس جورج صليبا أن السيرة العطرة للفنان الكبير الراحل صباح فخري الذي أدى رسالته الفنية الأصيلة ستبقى خالدة وراسخة في وجدان أبناء وطنه وكل محبيه.

كما أكدت كلمات أخرى أن الفنان فخري جزء من تاريخ الأمة العربية حيث أن تاريخ الأمم لا يرسم في السياسة فقط وإنما يرسم أيضاً بالفنون والثقافات والعطاء الحضاري.