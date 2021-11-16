الرئيسان الروسي والإيراني يبحثان قضايا التعاون الثنائي

موسكو-سانا

بحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والإيراني إبراهيم رئيسي التعاون الثنائي وسبل حل عدد من القضايا الدولية المهمة.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الكرملين قوله في بيان إن “بوتين أجرى محادثة هاتفية مع رئيسي تناولا خلالها القضايا الرئيسية للتعاون الثنائي بما فيها تنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة والتعاون في مكافحة انتشار فيروس كورونا كما جرت مناقشة قضايا دولية بما فيها سورية وأفغانستان إضافة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة للملف النووي الإيراني”.

ولفت الكرملين إلى أن الرئيسين الروسي والإيراني أكدا رغبتهما بمواصلة التنسيق الثنائي حول سورية بما في ذلك المحادثات حول سورية بصيغة أستانا كما أعربا عن تأييدهما للتنفيذ الكامل في الإطار المتفق عليه في البداية حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن الملف النووي الإيراني.