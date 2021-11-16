إصابة جنديين أذربيجانيين بهجوم للقوات الأرمينية على مناطق حدودية

باكو-سانا

أصيب جنديان أذربيجانيان اليوم جراء هجوم شنته القوات الأرمينية استهدف مواقع للجيش الأذربيجاني في منطقتين حدوديتين.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن وزارة الدفاع في أذربيجان قولها إن وحدات الجيش الأرميني شنت من مواقعها هجوما مفاجئا واسعا على مواقع الجيش الأذربيجاني في محافظتي كلبجار ولاتشين الحدوديتين مع أرمينيا للاستيلاء على مرتفعات فيها مستخدمة أسلحة مختلفة العيار وراجمات الهاون ما أدى إلى إصابة جنديين أذربيجانيين بجروح.

وأعلنت أرمينيا وأذربيجان أول أمس عن تبادل لإطلاق النار بين قواتهما في إحدى المناطق عند الحدود بين الدولتين.

وتوصلت أرمينيا وأذربيجان في تشرين الثاني من العام الماضي وبرعاية روسيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أنهى حربا بين باكو ويريفان في إقليم ناغورني قره باغ استمرت نحو شهر ونصف الشهر وينص الاتفاق على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في الإقليم.