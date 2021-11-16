لافروف: اتهامات واشنطن مجرد نفاق

موسكو-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن المزاعم الأمريكية حول خلق روسيا لمخاطر في مجال الاستخدام السلمي للفضاء مجرد نفاق ولا أساس لها.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن لافروف قوله في تصريح صحفي اليوم “نفضل لو تجلس الولايات المتحدة الأمريكية على طاولة المفاوضات بدلاً من الاتهامات الكلامية وتناقش مخاوفها بشأن الاتفاقية التي تقترحها روسيا والصين لمنع سباق التسلح في الفضاء والتي لم تستطع الولايات المتحدة قبولها”.

وجاء تصريح لافروف رداً على مزاعم قيادة القوات الفضائية في الجيش الأمريكي التي قالت “إن روسيا أجرت اختبارا على صاروخ مضاد للأقمار الصناعية وأن الاختبار اتخذ قمراً صناعياً سوفييتياً كهدف”.