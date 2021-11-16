إقبال ملحوظ من الفئات العمرية في الحسكة على لعبة الشطرنج

الحسكة-سانا

تعد الشطرنج من الألعاب الرياضية التي تحظى بإقبال جيد من مختلف الفئات العمرية في محافظة الحسكة ولكونها تعتمد على الذكاء والتركيز فقد استقطبت المواهب الصغيرة التي سجلت حضوراً جيداً في مختلف البطولات خلال السنوات السابقة.

رئيس اللجنة الفنية للشطرنج بالحسكة المدرب ميثاق الحسن قال في تصريح لـ سانا “إن الحسكة اقامت العديد من البطولات المتنوعة في اللعبة كشطرنج المسائل والشطرنج العادي والشطرنج السريع فخلال سنوات ما قبل عام 2012 كانت تقام نحو 41 بطولة شطرنجية لكل أنظمة اللعب سنويا إلا أن إقامة هذه البطولات تراجعت لما يقارب النصف نتيجة الظروف الصعبة”.

وبين الحسن أن المحافظة خرجت العديد من الأساتذة الدوليين في اللعبة خلال السنوات الماضية وبلغ عددهم 12 أستاذاً دولياً بعد إحرازهم نتائج متقدمة في بطولات العرب مشيراً إلى أنه يوجد حالياً 20 لاعب شطرنج يتمتعون بمهارات جيدة 5 لاعبين منهم يشكلون مشاريع أبطال على مستوى العرب وآسيا أعمارهم أقل من عشر سنوات وهم تيم حسن وأحمد مازن دغيم وهشام الشاهر ومحمد نور ووائل الاحمد وإذا ما توفرت لهم الرعاية والاهتمام فسوف يحرزون نتائج متميزة جدا على المستوى المحلي والدولي.

وعن الصعوبات التي تعترض اللعبة أوضح الحسن أنه في ظل انتشار جائحة كورونا أصبحت كل بطولات الشطرنج العالمية تقام على شبكة الانترنت “اونلاين” لذلك يجب توفير التجهيزات المطلوبة لدى المركز التدريبي للمشاركة بهذه البطولات.

ودعا رئيس اللجنة الفنية للعبة إلى ضرورة إيلاء هذه الرياضة الاهتمام الأكبر والعمل على توفير متطلبات العملية التدريبية وفق الإمكانات التي تساعد في الحفاظ على المستوى المميز الذي وصلت إليه هذه الرياضة طيلة السنوات الماضية.

نزار حسن