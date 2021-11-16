وضع حجر الأساس لمركز تعليم اللغة الروسية في اللاذقية

اللاذقية-سانا

ضمن برنامج أعمال الاجتماع السوري الروسي المشترك لمتابعة أعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين الذي يعقد حالياً في قصر المؤتمرات بدمشق تم اليوم في مدرسة المنير الخاصة بمحافظة اللاذقية وضع حجر الأساس لبناء مركز تعليم اللغة الروسية لمرحلة ما بعد الثانوية في إطار التعاون بين جامعة بيلوغرود الروسية للتكنولوجيا والعلوم ومدرسة المنير.

ويتألف المركز الذي سيتم بناؤه خلال 30 شهراً من 5 طوابق كل منها مساحته ألف متر مربع ويحتوي على صالة رياضية متعددة الأغراض ومطبخ ومطعم ومسبح وملاعب وروضة.

وقال رئيس مجلس إدارة مدرسة المنير الخاصة عهد أصلان في كلمة له عقب وضع حجر الأساس إن هذا التعاون ترسيخ لعلاقات البلدين في المجالات العلمية والثقافية حيث تسعى المدرسة للارتقاء بالمستوى التعليمي لطلبتها بهدف إنشاء جيل واع مثقف قادر على بناء سورية الحديثة منوها بما تقدمه الجامعة الروسية من خبرة وثقافة.

بدوره أكد البروفسور كارين سومباتيان ممثل وزارة التعليم في روسيا الاتحادية إن العلاقات السورية الروسية أخوية وهناك تعاون بينهما في جميع المجالات ولا سيما في قطاع التعليم حيث ساهمت روسيا في أعداد الكوادر العلمية السورية وهناك سنويا أكثر من 2500 طالب سوري يدرسون في الجامعات الروسية موضحاً أن المركز الذي تم وضع حجر الأساس له اليوم سيفتح الآفاق أمام الطلاب السوريين في المستقبل سواء بالدراسة في روسيا أو في التعرف بعمق على الشعب الروسي وتاريخه وثقافته وآدابه.

من جهته قال البروفسور غلاغوييف سيرغي نيكولايفيتش رئيس جامعة بيلوغرود الروسية للتكنولوجيا والعلوم في كلمته إن المركز سيكون صرحاً عظيماً ودليلاً على التعاون المثمر بين البلدين وفرصة لنشر الثقافة واللغة الروسية وهو خطوة لإعداد الشباب الذين سيبنون سورية وسيحمل اسم العالم فلاديمير تشوخوف وهو مصمم أول ناقلة نفط في العالم ومصمم لـ 500 جسر حول العالم.

محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم أشار إلى عمق العلاقات السورية الروسية على مر التاريخ في المجالات العلمية والثقافية والعسكرية والاقتصادية لافتاً إلى أن افتتاح المركز امتداد طبيعي وحلقة في سلسلة طويلة للتعاون بين البلدين الذي يشكل المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين احدى البوابات الكبيرة لدعم جهود الحكومة السورية في إعادة الحياة إلى طبيعتها ما قبل الحرب الإرهابية.

يذكر أن مدرسة المنير الخاصة في اللاذقية تستقبل سنويا 2000 طالب وطالبة كل عام من الحضانة وحتى الجامعة.

فراس زرده