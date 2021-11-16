عشرات المستوطنين يجددون اقتحام الاقصى بحماية قوات الاحتلال

القدس المحتلة -سانا

جدد عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم اقتحام المسجد الأقصى.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن مجموعات من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشددة من قوات الاحتلال التي تشدد من اجراءاتها لعرقلة وصول الفلسطينيين من القدس والاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 إلى المسجد.

وينفذ المستوطنون الاسرائيليون يوميا اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال في محاولة لفرض أمر واقع بخصوص تهويد الحرم القدسي والسيطرة عليه.