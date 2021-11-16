السورية للتجارة في السويداء.. فتح باب تقسيط السجاد للعاملين في الدولة

السويداء-سانا

أعلن فرع المؤسسة السورية للتجارة في محافظة السويداء عن فتح باب تقسيط مادة السجاد للعاملين بالدولة في مجمعات المزرعة بمدينة السويداء ومدينتي شهبا وصلخد اعتباراً من الـ20 من الشهر الحالي ولمدة شهر واحد.

وأشار مدير فرع المؤسسة ربيع غانم في تصريح لمراسل سانا اليوم إلى أن التقسيط يشمل السجاد بجميع أنواعه من إنتاج القطاعين العام والخاص ويستهدف العاملين الدائمين والعاملين بعقود سنوية الذين لا تنتهي عقودهم خلال فترة التقسيط.

وأوضح غانم أن سقف التقسيط يبلغ 500 ألف ليرة سورية مع فائدة قدرها 5 بالمئة فيما تبلغ مدة السداد 18 شهراً تبدأ اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ استلام السجاد.

وكان فرع المؤسسة بدأ قبل نحو أسبوع طرح تشكيلة من البرادات والغسالات من منتجات الشركة العامة للصناعات المعدنية بردى في مجمعي المزرعة وآذار.