روس كوسموس تحذر من خطر يهدد المحطة الفضائية الدولية قريباً

موسكو-سانا

حذرت مؤسسة روس كوسموس الفضائية الروسية من أن حطاماً فضائياً قد يقترب من المحطة الفضائية الدولية قريباً ويشكل خطراً عليها.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بيان للمؤسسة قوله: “تبعا لمركز التحكم بالرحلات الفضائية في هيوستن فإن المحطة الفضائية قد تدخل قريبا في مدار تسبح فيه بعض أجسام الحطام الفضائي”.

وأشار البيان إلى أنه وفقاً للتعليمات الخاصة فإنه في حال اقتراب المحطة من جسم فضائي يمكن أن يكون خطيراً فإن الرواد الموجودين فيها يجب أن يكونوا في المركبة الفضائية الملتحمة فيها في لحظة الاقتراب.

وكانت روس كوسموس أعلنت الأسبوع الماضي أن بقايا حطام قمر “فينغيون_سي1” الصيني قد اقتربت من المحطة الفضائية في 12 الشهر الحالي ولتفادي حدوث أي اصطدام تم تعديل مدار المحطة ورفعه بمقدار “2ر1” كيلومتر مشيرة إلى أن مدار المحطة سيخضع للتعديل في 16 الشهر الجاري أيضا لتهيئة الظروف الملائمة لالتحام مركبة “سويوز ام اس 20” الروسية المأهولة بالمحطة.